Прага, 14 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В Чехии проходят выборы президента страны. Избирательные участки вновь открылись 14 января в 8:00 (10.00 мск).

Zuma\TASS Кандидат в президенты Чехии Павел Фишер (в центре) проголосовал на президентских выборах в Питковице

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Как сообщило Чешское ТВ, активность избирателей достаточно высокая. На некоторых участках, по данным местных избирательных комиссий, в первый день проголосовало уже около 50% избирателей.

Сегодня голосование продлится до 14:00 (16:00 мск). Затем начнётся подсчёт голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента в Чехии состоится 13 и 14 января. Для победы кандидат должен набрать не менее 50% голосов. При этом специалисты исключают этот вариант. Второй тур планируется провести 27 и 28 января, в него выйдут два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре.

Согласно прогнозам, высокие шансы на победу имеют три кандидата в президенты Чехии из десяти. По данным информационного агентства ČTK, больше всего шансов сменить Милоша Земана на посту президента Чехии есть у бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, экс-ректора университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова, а также генерала армии и бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павела.