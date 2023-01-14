Минск, 14 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Главы оборонных ведомств Белоруссии и Киргизии Виктор Хренин и Бактыбек Бекболотов 14 января в ходе телефонного разговора согласовали условия встречи в ближайшее время.

Сергей Бобылев/ТАСС Виктор Хренин

«Состоялись телефонные переговоры между министрами обороны Белоруссии и Киргизии. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и договорились о личной встрече в ближайшее время», — написал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в социальной сети Twitter.

Вечером 13 января министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что не прошедшим сверку данных военнообязанным могут запретить выезд из страны.