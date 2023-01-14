Вашингтон, 14 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты призвали Россию активизировать сотрудничество по «зерновой сделке». Соответствующее заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По её словам, предпринимаемых в рамках «зерновой сделки» усилий недостаточно для обеспечения мировых потребностей в зерне, поставляемом по Черному морю.

«Я призываю других членов Совета Безопасности присоединиться к нам в призыве к России немедленно активизировать сотрудничество», — заявила американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что «зерновая сделка» должна выполняться в соответствии с принципами сбалансированности и эффективности.