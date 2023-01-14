Москва, 14 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Предательством по отношению к жертвам американских бомбардировок в Японии назвал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев антироссийское заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды, сделанное совместно с президентом США Джо Байденом.

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Фумио Кисида и Джо Байден

В своём телеграм-канале Медведев 14 января прокомментировал информацию о соглашении Байдена и Кисиды, в котором они намерены объявить «враждебным актом против всего человечества» любое применение Россией ядерного оружия на Украине.

Отметив, что в связи с этим заявлением испытываешь «чудовищный стыд» и что оно показывает, помимо всего прочего, ещё и паранойю на тему ядерных планов России, Медведев добавил:

«Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несёт чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки».

Медведев подчеркнул, что японскому лидеру «абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США». Жертвой же была его родина. Вот о чём следовало говорить с Байденом, требуя до сих пор не принесённого покаяния.

«Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», — пишет Медведев, констатируя, что ничего больше не остаётся, как пожалеть японцев. По его оценке, японская элита утратила понятие о чести.