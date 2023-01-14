Польша потребовала от украинских беженцев вернуть выплаченные им пособия
Obozrevatel: власти Польши потребовали от беженцев с Украины вернуть выплаченные социальные пособия
Варшава, 14 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Письма от польских властей с требованием вернуть выплаченные социальные пособия стали приходить украинским беженцам, прибывшим в Польшу после конфликта на Украине, 13 января сообщило издание Obozrevatel.
Иван Шилов ИА REGNUM
Польша
Требования рассылаются службой социального страхования. Возврат касается ежемесячных выплат на детей в возрасте до 18 лет. Журналисты отмечают, что письма приходят даже тем беженцам, которые уже покинули Польшу.
Кроме того, вернуть пособия требуют и от тех, кто не смог воспользоваться ими из-за ошибки при начислении.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в польском городе Люблине местные жители напали на семью украинских беженцев и избили. Инцидент произошел на автобусной остановке.