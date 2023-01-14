Варшава, 14 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Письма от польских властей с требованием вернуть выплаченные социальные пособия стали приходить украинским беженцам, прибывшим в Польшу после конфликта на Украине, 13 января сообщило издание Obozrevatel.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Требования рассылаются службой социального страхования. Возврат касается ежемесячных выплат на детей в возрасте до 18 лет. Журналисты отмечают, что письма приходят даже тем беженцам, которые уже покинули Польшу.

Кроме того, вернуть пособия требуют и от тех, кто не смог воспользоваться ими из-за ошибки при начислении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в польском городе Люблине местные жители напали на семью украинских беженцев и избили. Инцидент произошел на автобусной остановке.