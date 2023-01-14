Лима, 14 января, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Расследование для установления вероятной причастности иностранных подстрекателей к антиправительственным акциям, а также к беспорядкам в стране призвала провести Генпрокуратуру президент Перу Дина Болуарте. Об этом перуанский лидер заявила 13 января в обращении к нации.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

Болуарте приветствовала разбирательство, инициированное Генпрокуратурой страны по фактам гибели людей в ходе беспорядков и столкновений во время протестных акций. Президент Перу обещала оказать всяческое содействие со стороны правительства для установления истины.

«А что насчет иностранных подстрекателей и внедренных лиц? Всё должно быть расследовано, нам как можно скорее нужны результаты, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за акты насилия», — отметила Болуарте.

При этом перуанский лидер не уточнила, о гражданах какого государства может идти речь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Перу в ходе протестов были задержаны около 300 человек. Генпрокуратура Перу начала восемь расследований в связи с гибелью людей в ходе протестов.