Вашингтон, 14 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. США совершают военные преступления и убеждены в том, что могут делать это безнаказанно, игнорируя законы ведения войны, написала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты США

Журналистка отметила, что такую позицию Вашингтон начал продвигать, отказавшись подписывать договор Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут. Такой шаг позволил США и американским гражданам избегать преследования по расследованиям в рамках международного уголовного права.

Гордон напомнила, что Белый дом ранее одобрил этот документ, Сенат Конгресса не поддержал указанную инициативу. Она подчеркнула, что со времен 42-го президента США Билла Клинтона американские лидеры не пытаются вернуться к нерешенному вопросу.

Обозреватель полагает, что о безнаказанности Вашингтона свидетельствуют колоссальные военные расходы Соединенных Штатов, а также работа по меньшей мере 750 американских военных баз по всему миру. Кроме того, по словам Гордон, вседозволенность США привела к тому, что страна постоянно ведет бесконечные войны с разными странами.

Журналистка задалась вопросом, не могли бы американские власти позаботиться о своих гражданах и перенаправить на нужды населения часть средств, используемых для участия страны в вооруженных конфликтах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря обозреватель Род Дреер написал в статье для издания American Conservative о том, что европейские страны не вступят в войну с Россией за Киев, поскольку власти государств Европы якобы обладают «нравственным идеализмом».