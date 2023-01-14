Вашингтон, 14 января, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Япония и США расценят любое применение Россией ядерного оружия на украинской территории как ни чем неоправданный враждебный акт против всего человечества. К такому соглашению пришли американский президент Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, 13 января сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В заявлении американской администрации также подчеркивается, что лидеры США и Японии предупредили, что продолжат вводить санкции против России с целью поддержки Киева. Они также согласились о необходимости помогать киевскому режиму, который столкнулся с атаками на свою энергетическую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Владимир Зеленский призвал страны НАТО атаковать Россию ядерным оружием, не дожидаясь, что Россия ударит первой. 13 января агентство Reuters передало о том, что Польша и Литва выступают за введение Евросоюзом новых антироссийских санкций, включая её ядерный сектор.

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