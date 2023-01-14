Вашингтон, 14 января, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Всего как минимум 20 секретных документов было обнаружено у президента США Джозефа Байдена. Об этом 13 января сообщает телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, в аналитическом центре имени Байдена в Вашингтоне было найдено около десяти документов, при этом среди них были совершенно секретные материалы.

Затем, на территории частного дома Байдена в штате Делавэр было найдено менее десяти секретных документов, но маркировки «совершенно секретно» не было ни на одном из них. Общее количество документов, помеченных как секретные, составило примерно около 20.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала гипотетической возможность опроса президента США Байдена по делу о найденных секретных документах. При этом Жан-Пьер указала, что команда президента плотно сотрудничает с минюстом по делу о секретных материалах и планирует продолжать сотрудничать далее.