Бразилиа, 14 января, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии согласился начать расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару, сообщает 14 января Reuters.

Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil Жаир Болсонару

Прокуратура выдвинула экс-президенту обвинения в возможном «подстрекательстве к антидемократическим актов, которые привели к вандализму и насилию» в бразильской столице.

Один из судей Верховного суда, вынесших решение, заявил, явно имея ввиду именно Болсонару: «Общественные деятели, которые продолжают трусливо сговариваться против демократии, пытаясь установить чрезвычайное положение, будут привлечены к ответственности».

Напомним, что после поражения Болсонару на президентских выборах его сторонники устроили в бразильской столице массовые беспорядки, закончившиеся захватом высших правительственных зданий.

Сам Болсонару в данный момент находится в США.