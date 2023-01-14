Москва, 14 января, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Подразделения частной военной компании ЧВК «Вагнер» успешно выполнили задачу по штурму города Соледара (Донецкая Народная Республика), который был освобожден 12 января, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наступление на данном направлении вела группировка ВС РФ, состоящая из разных родов войск, действующих в соответствии с единым замыслом и планом. В сообщении также сказано, что среди задач, которые стояли перед российскими военными, было блокирование Соледара с севера и юга.

Кроме того, Вооруженные силы России должны были изолировать район боев, отрезать путь для подкреплений ВСУ из других районов и не дать покинуть город киевским боевикам, находившимся в населенном пункте. Огневую поддержку наступления ВС РФ осуществляли штурмовая авиация и артиллерия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Соледара в беседе с РИА Новости заявил, что потери киевских боевиков в ходе боевых действий в городе оказались колоссальными. Он добавил, что на городских улицах лежали тела и остатки тел, которые никем не забирались. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал в соляных шахтах Соледара и передал бойцам группы килограмм украинской соли.

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