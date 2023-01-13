Донецк, 14 января, 2023, 02:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские боевики 27 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 14 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что под огнём киевских боевиков оказались семь населённых пунктов ДНР. Это города Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

На донецком направлении ВСУ совершили 17 обстрелов с применением артиллерийских снарядов калибром 155, 152, 122 мм. На ясиноватском направлении зафиксировано четыре обстрела со стороны киевских боевиков с применением РСЗО и артиллерии калибром 152 мм. На горловском направлении зарегистрировано шесть обстрелов с применением артиллерии калибром 155 мм.

Всего по территории ДНР за сутки было выпущено 135 боеприпасов. Информация о пострадавших и жертвах среди гражданского населения не поступала. Были повреждены девять домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры в городе Донецке и здание исправительной колонии в Горловке.