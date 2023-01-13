Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Работу по зерновой сделке призвала активизировать Россию постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, предварительно обвинив Москву в затягивании досмотров судов. Об этом 13 января Томас-Гринфилд заявила на заседании СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно. Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно», — указала Томас-Гринфилд.

Как уточнила постпред США при ООН объём задержки по сделке составляет 2,5 млн тонн зерна, при этом суда с грузом простаивают в портах.

Томас-Гринфилд обратилась с просьбой к членам Совбеза присоединиться к США, чтобы совместно призвать Россию активизировать работу в рамках четырёхсторонней зерновой сделки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об отсутствии прогресса в реализации продовольственной сделки между РФ и ООН. Российский дипломат указал на перекосы в географическом распределении среди получателей продовольствия, вывезенного с украинской территории, а также на проблемы, возникающие у российских производителей и поставщиков из-за блокировок банковских платежей, крайне завышенных страхов тарифов и запретов доступа к портам.