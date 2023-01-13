Нью-Йорк, США, 13 января, 2023, 23:47 — ИА Регнум. «Мирный план», предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским не имеет никакой связи с реальностью. Такое заявление сделал 13 января на брифинге постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Как пояснил российский дипломат, Киев постоянно выступает с различного рода «экстравагантными идеями», к которым относится и «мирный план» из десяти пунктом, совершенно оторванный от реальности.

Напомним, так называемую «формулу мира» Зеленский впервые выдвинул на саммите G20 в Индонезии. Этот «мирный план» содержит предложения, оформленные в виде десяти пунктов, среди которых — обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также прекращение боевых действий и «возвращение справедливости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона инициативу режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», который якобы будет способствовать продвижению «мирного плана» Зеленского.