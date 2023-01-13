Вашингтон, 13 января, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Администрация США собирается запросить у Конгресса США одобрение сделки на продажу Турции американских истребителей F-16, 13 января пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

AF.mil F-16

В рамках договора Вашингтон хочет продать Анкаре 40 таких боевых машин, а также комплекты, предназначенные для модернизации 79 самолетов этого типа, которые стоят на вооружении турецких военно-воздушных сил. Кроме того, США хотят поставить Турции 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 авиабомб.

В издании считают, что решение о продаже указанных вооружений может совпасть по времени с визитом в Вашингтон турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который должен прибыть 17 января. Журналисты также отмечают, что одновременно с этой сделкой Конгресс США может согласовать продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35.

Авторы публикации полагают, что так Вашингтон планирует ослабить недовольство Афин в связи с возможной сделкой между Соединенными Штатами и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января информационное агентство Anadolu распространило информацию о том, что турецкие власти ожидают от Вашингтона скорейшего решения по вопросу о продаже Анкаре истребителей F-16.