Минск, 13 января, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Глава минэнерго Пакистана Хуррам Дастгир Хан на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником в Минске 13 января передал послание от пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

President.gov.by Александр Лукашенко

«В ходе встречи обсуждены основные итоги прошедшего заседания совместной комиссии, возможные направления для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в беседе акцент был сделан на развитии торгового и инвестиционного партнёрства, а также на расширении деловых контактов между республиками. Также стороны обсудили ситуацию в регионе и мире.

Напомним, 12 января Белоруссия и Пакистан подписали два меморандума о сотрудничестве в сфере туризма.