Вильнюс, 13 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В Пасвальском районе Литвы произошел взрыв газопровода, передает 13 января портал LRT со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Полиции Паневежского округа в 16:57 [по местному времени] сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в пасвальской деревне Виенкиемю <…>», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции сообщили, что горение открытое, а само пламя достигает 50 метров в высоту. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также об этом в эфире радиостанции LRT сообщил мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас.

Ранее о взрыве газа в одной из квартир многоэтажного дома во Владикавказе 13 января сообщала пресс-служба регионального управления МЧС.