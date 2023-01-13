Стокгольм, 13 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Страны-члены ЕС заменили сократившиеся объемы газа из России, не прибегая к отключениям электроэнергии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции.

Ec.europa.eu Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии заявила, Россия сократила 80% поставок газа, но это удалось компенсировать, благодаря «надежным поставщикам».

Соединенные Штаты стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз закупил у США за 11 месяцев 2022 года 52 млрд кубометров СПГ. Этот объем в два с лишним раза превышает показатель закупленного странами ЕС у Вашингтона газа за весь 2021 год.

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