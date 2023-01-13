Минск, 13 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о том, что не прошедшим сверку данных военнообязанным могу запретить выезд из страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«<…> к гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства 13 января.

Ранее об ограничениях на выезд из страны для военнообязанных заявлял военный комиссар Брестской области полковник Олег Коновалов.

В пятницу, 13 января, комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело по обвинению 18 человек в деятельности, признанной террористической.