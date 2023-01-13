Вашингтон, 13 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Американский экс-министр энергетики и торговли Уильям Блейн Ричардсон в ходе пресс-конференции 13 января, отвечая на вопросы агентства ТАСС, заявил, что Россия ничего не требовала в обмен на гражданина Соединенных Штатов Америки Тейлора Дадли.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Это не был обмен заключенными. Россия ничего не попросили взамен. Ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера», — заявил бывший дипломат.

Ранее сообщалось, что Тейлор Дадли, ранее задержанный за незаконное пересечение российско-польской границы, был освобожден по решению властей РФ.