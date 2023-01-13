Брюссель, 13 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Евросоюз закупил у Вашингтона за 11 месяцев 2022 года 52 млрд кубометров сжиженного природного газа. Этот объем в два с лишним раза превышает показатель закупленного странами ЕС у США газа за весь 2021 год.

Sina Schuldt Судно, загруженное сжиженным природным газом

«В январе–ноябре 2022 года ЕС импортировал из США 52 миллиарда кубометров СПГ против 22 миллиардов кубометров в целом за 2021 год», — говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещённом на сайте Еврокомиссии.

Напомним, в ноябре 2022 года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Евросоюз будет покупать газ у США втрое дороже умеренной рыночной цены. К концу 2022 года планировалось, что США и ЕС примут меры к наращиванию поставок американского сжиженного газа в страны Европы по меньшей мере на 15 млрд кубических метров.