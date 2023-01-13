Донецк, 13 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины повреждение получило здание аптеки, расположенное в центре города. Об этом 13 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Кротаев Обстрел Донецка

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: города Донецка (Киевский район) — прямое попадание в здание аптеки «Арника» по улице Розы Люксембург», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Также отмечается, что на той же улице в центре города Донецка повреждения получил многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось, что ВСУ в первой половине дня 13 января выпустили 42 снаряда в направлении Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Яковлевки и Минерального.