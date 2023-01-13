Люблин, Польша, 13 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Польше в городе Люблине местные жители избили семью украинских беженцев, сообщает польская газета Dziennik Wschodni.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Беженцы

Отмечается, что инцидент, жертвами которого стали беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын, произошел в центре города на автобусной остановке.

«Из нас никто не курит. Им об этом сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными», — рассказала мать семьи 13 января.

В результате нападения вся семья оказалась в больнице. На данный момент полиция, опознав нападавших, проводит расследование.

Ранее сообщалось, что, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на данный момент на территории европейских государств находится чуть менее восьми миллионов беженцев с Украины.