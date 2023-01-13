Москва, 13 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Предложения по разработке учебников истории поручил правительству представить до 1 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Рюмин/ТАСС Учебник истории

По итогам состоявшегося в декабре заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликован перечень поручений президента.

Среди них — поручение представить предложения по разработке комплектов учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников. Эти предложения должны соответствовать федеральным рабочим программам по учебным предметам «история» и «обществознание».

Учебники будут допущены к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляющими образовательную деятельность организациями.

Поручение дано правительству страны, которое займётся разработкой предложений совместно с администрацией президента, Российской академией наук и «Российским историческим обществом».

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, академик РАН Геннадий Красников и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.