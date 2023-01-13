Москва, 13 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про сбежавший бетонный столб, школьную видеоинструкцию, как правильно воровать невест, тройное воровство одного телевизора и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Центральный федеральный округ

На просторах страны все еще не утихают взрывы новогодних петард и фейерверков. Здесь и там случаются инциденты: шутихи залетают на балконы, попадают в машины и прохожих. Самое брутальное происшествие стряслось в столице, на Митинской улице. «Какой-то гений решил взорвать петарду прямо в мусоропроводе дома», — пишет «Москва на максималках». В результате мусоропровода больше нет: секцию-трубу, где взорвалась петарда, разнесло в клочья.

«В Малоярославце по улицам ездят бетонные столбы», — сообщает «Калуга 24». Точнее, один столб. Он прокатился по заснеженной, идущей под уклон улице на гоночной скорости. А за столбом бежал рабочий из бригады, которая их устанавливали. Надеемся, догнал вовремя. Местные жители говорят, что столбы тут часто ездят…

В Рязанской области родился Наполеон. Такое имя новорожденному решили дать родители. «Рязанская сплетница» смеется, что теперь надо ждать появления на свет Кутузова.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге водитель снегоуборочной машины не заметил мальчика и разгрузил прямо на него гору снега. По счастью, это заметили случайные прохожие. Мальчика откопали лопатами. По словам FlashPiter, ребенок отделался лишь испугом. Наверняка у него теперь будет, что вспомнить даже в старости.

Не повезло и детям Череповца, хотя в меньшей степени и по другому поводу. Их позвали на встречу с Дедом Морозом. Но, пишет «ГородЧе», Деда Мороза отгородили от маленьких поклонников забором-решеткой. Общение в итоге получилось каким-то смазанным.

Мурманские ученые вышли в свет с новым изобретением. Они придумали инновационный крем из иван-чая и других местных растений. Называться он будет «Цветъявр», пишет «Полярный дозор».

Приволжский федеральный округ

ВТП рассказывает, что у птичек Нижнекамска стали воровать семечки из кормушек. Возмущенный любитель пернатых установил фотоловушку рядом с одной из кормушек и поймал вора: им оказался некий «спортсмен-лыжник». Его «улов» семечек исчислялся пакетами!

Учительница иностранного языка в мордовском Ковылкино заметила после уроков мобильник, позабытый ученицей. «Голос торамы» пишет, что учительница прикарманила его себе, предусмотрительно выключив. Но включила под Новый год и была оперативно вычислена правоохранителями. Главный вопрос: чему тут научатся дети?

Южный федеральный округ

В центре Сочи в алкогольный магазин прибыл необычный покупатель. Он был на коне, сообщает «Жизнь на море». Мужчина заехал в двери, но потом отъехал обратно. Подробностей, что купил мужчина и часто ли он ездит в магазины на коне, увы, нет.

«Кубан кая телега» рассказала, сколько стоил самый дорогой семейный отдых в Сочи в 2022 году. Вы не поверите: семья из семи человек заплатила 2 млн 393 тысячи рублей! Причем, авиабилеты в сумму не входили.

Северо-Кавказский федеральный округ

В школе в Северной Осетии сняли ролик, как правильно воровать невест. В нем участвуют и взрослые, возможно даже, что учителя. «Дискотека Алания» удивляется: «Как это вяжется с давними свадебными традициями осетинского народа? В жизни бывают разные ситуации, когда семья не может или не хочет играть свадьбу, тогда прибегают к так называемой «краже». Но, чтобы в школе учить этому детей? Я против».

На Ставрополье перевернулся… самолет. «SOS Ставрополь» пишет, что ЧП случилось возле станицы Новомарьевской. От сильного ветра оборвались тросы, державшие АН-2, и тот отправился, вероятно, в свой последний полет. По предварительным данным, самолет ремонту не подлежит.

Уральский федеральный округ

В Тюмени может появиться музей сибирской обуви. Там выставят высокохудожественные местные валенки, кисы и унты. «Столица деревень» констатирует, что для их создателей эта обувь не просто обувь, а произведение искусства.

В Нижнем Тагиле произошла редкая авария: дорогу не поделили сразу два элитных черных Porsche Cayenne. Один из них снес зеркало другому и скрылся. E1.ru пишет, что пострадавший ищет свидетелей аварии.

Сибирский федеральный округ

Сибиряк ухитрился три раза за неделю украсть у соседа один и тот же телевизор. Владелец возвращал телевизор, даже прятал его у знакомой, но противник не останавливался. В итоге его доставили в полицию. «Наш Новосибирск» передает, что свои действия задержанный объяснил желанием посмотреть новогодние телевизионные программы. Возбуждены три уголовных дела — по одному на каждую кражу.

Другое загадочное преступление случилось в Хакасии. Здесь приговорен к полутора годам заключения 45-летний мужчина, планировавшей продать одиннадцать килограммов золота за 35 миллионов рублей. Он осужден по статье «незаконный оборот драгметаллов в крупном размере». «Уверены, в воздухе у многих повис вопрос, где мужчина добыл столько золота», — удивляется «Узник Абакана».

Омская компания «Регионпиво» построила в Ростове-на-Дону… крематорий. «Иногда реальная информповестка забористее, чем " новости» ИА «Панорама», — откликнулся на новость «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

Babr Mash узнал, что в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД недавно задержали не вполне трезвую даму за рулем. Она оказалась стоматологом и предложила оригинальную взятку: вылечить правоохранителям кариес. Предложение отвергли. Теперь стоматолога ждет разбирательство и по поводу взятки, и по поводу вождения в нетрезвом виде.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 января.