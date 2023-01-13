Москва, 13 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — проинформировал Турчак в телеграм-канале.

Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов трех детей. Таким образом, сделала она вывод, отменен пункт директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

Соответствующий документ также, по словам члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба.

На фоне резонанса депутаты Госдумы предложили закрепить на уровне закона отсрочку от мобилизации для отцов трех и более детей.