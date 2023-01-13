Москва, 13 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Механизм выплаты банками компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены мошенниками, поручил разработать Банку России совместно с правительством нашей страны президент РФ Владимир Путин. Об этом 13 января говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по правам человека.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в документе.

Также указывается, что указанные предложения должны быть представлены до 1 июля 2023 года, ответственными за него назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мошенники в России начали использовать новую схему хищения аккаунтов Telegram. Рассылка идёт в последние несколько дней.