Москва, 13 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Владимир Путин 13 января поручил правительству Российской Федерации до 1 февраля 2023 года реализовать проект по обеспечению новых регионов лекарствами для лечения инфекционных заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Лекарства

«<…> принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», — говорится в перечне документов на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за исполнение указа назначен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что при возобновлении мирных переговоров с Москвой Киев должен учитывать фактор того, что с момента последнего диалога состав Российской Федерации пополнили ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области.