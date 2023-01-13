Москва, 13 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Мошенники в России начали использовать новую схему хищения аккаунтов Telegram. Рассылка идёт в последние несколько дней. На этот раз злоумышленники воспользовались частичной мобилизацией. Об этом сообщается 13 января в телеграм-канале In2security.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Telegram

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Пользователям мессенджера стали рассылать фейковые списки граждан, которых якобы собираются призвать в рамках следующей волны частичной мобилизации. Мошенники предлагают проверить, есть ли он в списке, и перенаправляют на сайт, с помощью которого выманивают данные для входа в мессенджеры.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», ― говорится в сообщении.

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Как отметил в беседе с ТАСС главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, пользователям важно не вводить свои конфиденциальные данные, включая код доступа. Также необходимо установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, и не переходить по незнакомым ссылкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский раскрыл новую схему взлома аккаунта в популярном мессенджере Telegram. Специалист посоветовал гражданам быть очень внимательными к сообщениям, которые могут приходить от имени фейкового профиля «Уведомления», который замаскирован под профиль техподдержки мессенджера.