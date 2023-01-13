Лондон, 13 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Великобритании в 2022 году зарегистрировали самое большое количество случаев заражения скарлатиной за последние почти 70 лет. Об этом 13 января сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на официальные данные.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1886

По данным журналистов, пик заболеваемости был в конце 2022 года, когда за неделю с 12 по 18 декабря выявили 9482 случая заражения скарлатиной. В последнее время темпы распространения болезни упали в пять раз.

Сообщается, что в течение года в стране выявили 54 430 случаев заражения, что в 20 раз больше, чем в 2021 году. Хуже был показатель 1953 года, в котором выявили 61 180 заболевших скарлатиной.

Отмечается, что в течение года в Великобритании умерли 38 детей с диагнозом «скарлатина», что стало вызывать панику у жителей.