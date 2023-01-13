Москва, 13 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 января, в День российской печати, обратился к военкорам — со словами благодарности.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«То, что вы делаете, исключительно важно для государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге… Правду, которую видите своими глазами», — отмечается в сообщении Медведева.

День российской печати учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 г.

12 января на официальном сайте правительства РФ было обнародовано распоряжение со списком лауреатов премии Правительства РФ 2022 г. в области СМИ.