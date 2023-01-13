Сулеймания, Ирак, 13 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Одно из крупнейших газовых месторождений Хор Мор в Иракском Курдистане в провинции Сулеймания в очередной раз подверглось ракетному обстрелу, передает новостной портал Shafaq News 13 января со ссылкой на службы безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Отмечается, что в указанном направлении был выпущен как минимум один реактивный снаряд, в результате обстрела, по предварительным данным, нет пострадавших.

В конце декабря 2022 года военно-воздушные воздушные силы Турции нанесли несколько авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке.