Москва, 13 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Источник ИА REGNUM сообщил, что известного ученого нашли в собственной квартире в центре Москвы с раной на голове.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следователи обнаружили тело 97-летнего профессора Алексея Сапронова после того, как в полицию обратились родственники. По словам последних, мужчина долго не отвечал на их звонки, поэтому они испугались за его самочувствие и вызвали правоохранителей.

«На месте было обнаружено тело 97-летнего мужчины, на затылке которого имелась глубокая рана. По результатам предварительной экспертизы, а также исходя из заключения криминалистов, была начата проверка сразу по двум статьям: «убийство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщил источник.

Опрошенные соседи рассказали следователям, что не видели никого подозрительного, кто заходил бы к Алексею Романовичу в период, когда могло быть совершено преступление.

Заслуженный деятель науки РСФСР Сапронов Алексей Романович родился 26 сентября 1925 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами и медалям. После службы Алексей Романович закончил институт пищевой промышленности в Ленинграде, где и нашел свое призвание, по которому в дальнейшем напишет множество книг, а также запатентует 110 изобретений в области сахарной промышленности. Сапронов стал одним из главных ученых СССР в этой области. Многие его работы переведены на иностранные языки и являются учебными пособиями в университетах.