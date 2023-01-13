Минск, 13 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В рамках мероприятий боевого слаживания в готовность были приведены артиллерийские подразделения региональной группировки войск Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б»

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной мехбригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в распространенном сообщении.

В рамках мероприятий боевого слаживания 12 января Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало боевую работу 152-мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б».

Ранее директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявлял, что любые попытки нанесения артиллерийских ударов по территории Белоруссии обречены на провал благодаря надежной охране западных границ Союзного государства.