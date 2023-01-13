Таллин, 13 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Странам Запада и их союзникам следует снизить потолок цен на российскую нефть, а также увеличить помощь Киеву. С таким призывом во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считающая санкционное давление на Россию не слишком жёстким.

EPA/JJ GUILLEN/ТАСС Кая Каллас

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По её словам, ключевым вопросом является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей.

«Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен ещё больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время», — отметила Каллас, слова которой приводит газета Postimees.

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Она также указала на необходимость «найти способ использовать замороженные российские активы для поддержки Украины» и призвала увеличить объём военной помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе, по информации The Wall Street Journal, Соединённые Штаты Америки и представители европейских государств проводят встречи для обсуждения деталей и значений при введении потолка цен на российскую нефть, который должен вступить в силу 5 февраля. На данный момент темой переговоров является выбор двух типов ценовых потолков: первый — на дорогостоящие нефтепродукты, второй — на продукцию низкой стоимости.

Напомним, недружественные России страны с 5 декабря ввели потолок цен на нефть, транспортируемую морем.