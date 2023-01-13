Донецк, 13 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. На начало дня 13 января со стороны Вооруженных сил Украины зафиксирован обстрел пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что по направлению Петровского и Киевского районов города Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Яковлевки и Минерального было выпущено 42 снаряда калибра 155 мм из реактивных систем залпового огня.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле населенных пунктов Пантелеймоновка и Горловка со стороны киевских боевиков.