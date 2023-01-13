Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Вся бытовая техника и вещи жителей Соледара, покинувших город, были вывезены киевскими боевиками. Об этом 13 января рассказал местный житель Сергей Кузин.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Грабители

«Повывозили из поселка всё — вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота… Вывозилось на гражданских машинах… Загружалась бытовая техника, вещи», — приводит его слова РИА Новости.

Также житель Соледара уточнил, что вместе с отцом смог поймать около соседского дома двух украинских боевиков, которые выломали в нём окно, забрались в дом и собрали всё ценное, заявив, что они якобы «ищут позицию».

«У меня есть знакомая, которая выехала на Украину… На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса», — пояснил Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества оскорбляющих Россию из-за рубежа возможна, необходимы поправки в Уголовный кодекс.