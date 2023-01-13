Пекин, 13 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 29,3% в годовом выражении. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель составил рекордные $190,27 млрд.

Defense.gov Погрузка контейнеров на судно

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По итогам декабря товарооборот Москвы и Пекина уменьшился на 3%, до $17,8 млрд. При этом объём импорта из России в Китай составил $8,996 млрд, экспорта из Китая в Россию — $8,808 млрд.

В 2022 году импорт из России в Китай снизился на 43,4% по сравнению с показателями годом ранее и составил $114,15 млрд. При этом экспорт из Китая в Россию вырос на 12,8%, до $76,12.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия смогли нарастить объёмы внешней торговли, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и шантаж со стороны западных стран. Глава государства отметил, что при нынешней динамике роста товарооборота между двумя государствами установленная к 2024 году целевая планка в 200 миллиардов может быть достигнута досрочно.