Москва, 13 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Конфискация имущества оскорбляющих Россию из-за рубежа возможна, необходимы поправки в Уголовный кодекс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил галва комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления», — сказал Клишас.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом «о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб».

Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил. Установить состав преступления — это задача следствия, отметил парламентарий.