Москва, 13 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. От том, как жители России изменили своё финансовое поведение в начале 2023 года, сообщили аналитики. Об этом 13 января сообщает RT со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что для этого эксперты сравнили активность пользователей с 1 по 9 января 2023 года с девятью последними днями декабря 2022 года и периодом с 1 по 9 января 2022 года.

Согласно полученным результатам, с начала 2023 года вкладчики стали выбирать вклады с меньшим сроком: трёхмесячные вклады (24%), полугодовые (23%), годовые (21%) и на один месяц (12%).

Также указывается, что с начала нового года только 8% жителей РФ проявили интерес к долгосрочным вкладам (более одного года), а остальные пользователи интересовались вкладами без уточнения по сроку.

Кроме этого, уточняется, что наиболее часто жители России делали вклады в размере от 1 тысячи до 500 тысяч рублей (42% пользователей), на втором месте — вклады от 1 млн рублей и более (30%) и на третьем — вклады от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей (17%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 января поручил обратить внимание на необходимость достижения роста не номинальных, а реальных доходов населения.