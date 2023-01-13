Аналитики рассказали, как изменилось финансовое поведение жителей России
Аналитики рассказали, как изменилось финансовое поведение жителей России в начале 2023 года
Москва, 13 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. От том, как жители России изменили своё финансовое поведение в начале 2023 года, сообщили аналитики. Об этом 13 января сообщает RT со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».
Отмечается, что для этого эксперты сравнили активность пользователей с 1 по 9 января 2023 года с девятью последними днями декабря 2022 года и периодом с 1 по 9 января 2022 года.
Согласно полученным результатам, с начала 2023 года вкладчики стали выбирать вклады с меньшим сроком: трёхмесячные вклады (24%), полугодовые (23%), годовые (21%) и на один месяц (12%).
Также указывается, что с начала нового года только 8% жителей РФ проявили интерес к долгосрочным вкладам (более одного года), а остальные пользователи интересовались вкладами без уточнения по сроку.
Кроме этого, уточняется, что наиболее часто жители России делали вклады в размере от 1 тысячи до 500 тысяч рублей (42% пользователей), на втором месте — вклады от 1 млн рублей и более (30%) и на третьем — вклады от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей (17%).
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 января поручил обратить внимание на необходимость достижения роста не номинальных, а реальных доходов населения.