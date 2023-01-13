Москва, 13 января, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Белоруссии и совместная с ВС России региональная группировка войск надежно охраняют западные границы Союзного государства, любые попытки нанесения ударов по белорусской территории являются обречёнными на провал. Об этом 13 января заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая подготовка российских и белорусских военнослужащих в Белоруссии

Как отметил в интервью ТАСС российский дипломат, на протяжении последних лет НАТО ведёт усиление своих ударных подразделений на рубежах Союзного государства, и в первую очередь — в странах Прибалтики и в Польше.

Также он уточнил, что такие действия обосновываются как «превентивные» и якобы предназначенные для купирования «угроз» со стороны России и Белоруссии, при этом теперь уже почти не скрывается, что альянс размещает свои силы там надолго.

«Принципиально важно, что именно НАТО приближает военную инфраструктуру к границам Союзного государства. Мы вынуждены реагировать и адекватно отвечать на такие недружественные шаги», — сказал Полищук.

Вместе с тем директор второго департамента стран СНГ МИД РФ отметил, что вопрос о рисках провоцирования эскалации и нанесения ударов по Белоруссии со стороны Польши относится к компетенции военных аналитиков.

«Напомню только, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и связаны соответствующими обязательствами. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены Вооружёнными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской региональной группировкой войск», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило, что порядка 1250 танков и бронемашин из США в начале января 2023 года прибывают в порт Флиссинген (Нидерланды) для последующей плановой отправки в Прибалтийские республики и Польшу.