Вашингтон, 13 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Перестановки в командовании Объединенной группировки войск Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине могут быть произведены для нового наступления. Такое мнение 12 января высказывается в публикации американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Алексей Ерешко/ТАСС Валерий Герасимов

«Это подтверждение <…> того, что грядут серьёзные наступления», — заявил изданию глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

Отметим, 11 января Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов был назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой сил в зоне спецоперации по денацификации на Украине.

При этом в российском военном ведомстве пояснили, что такое назначение связано с расширением масштаба задач спецоперации. Позднее об этом же заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.