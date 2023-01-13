В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте страны
Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте страны Назарбаеве
Астана, 13 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ред.)» одобрен депутатами парламента республики. Трансляция парламентского заседания 13 января велась на сайте казахского законодательного органа.
Документ был рассмотрен народными избранниками Казахстана в двух чтениях, и за его принятие отдали свои голоса все присутствовавшие на заседании депутаты.
При этом ранее законопроект был взят в работу депутатами Мажилиса (нижней палаты парламента республики), также для его обсуждения создали совместную комиссию палат парламента Казахстана.
Отметим, после принятия такого решения первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишится титула «елбасы», а также права делать обращения к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства и неприкосновенности.