Астана, 13 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ред.)» одобрен депутатами парламента республики. Трансляция парламентского заседания 13 января велась на сайте казахского законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Документ был рассмотрен народными избранниками Казахстана в двух чтениях, и за его принятие отдали свои голоса все присутствовавшие на заседании депутаты.

При этом ранее законопроект был взят в работу депутатами Мажилиса (нижней палаты парламента республики), также для его обсуждения создали совместную комиссию палат парламента Казахстана.

Отметим, после принятия такого решения первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишится титула «елбасы», а также права делать обращения к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства и неприкосновенности.