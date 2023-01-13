Москва, 13 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В российское законодательство необходимо внести поправки о конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, покинувший Россию актер Артур Смольянинов заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что по действующему законодательству подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил. Вместе с тем, отметил он, как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно.

Володин подчеркнул, что «уехавшие негодяи» живут безбедно благодаря России. Находясь за границей, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан.

«При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб. Но совести им это, конечно, не вернёт», — заключил спикер Госдумы.