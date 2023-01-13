Москва, 13 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Расчеты модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» Вооруженных сил России поразили замаскированные позиции ВСУ и артиллерию киевского режима в зоне специальной военной операции, следует из видеозаписи, сделанной Министерством обороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Как сообщили в РИА Новости со ссылкой на ведомство, на кадрах показаны боевые стрельбы расчетов Западного военного округа, которые сформированы из военнослужащих, призванных в рамках в частичной мобилизации.

Помимо залповых и одиночных выстрелов, Минобороны продемонстрировало, как российские военные с использованием беспилотников осуществляют контроль за поражением целей. Командир батареи самоходных гаубиц (позывной Кама) рассказал, что на «Мста-СМ2» применяются снаряды калибра 152 мм с различными типами взрывателя, которые определяются особенностями цели.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что российские артиллеристы применяют различные виды боеприпасов, включая высокоточные.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике и Запорожской области две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства Польши, а также гаубицу Д-30. 12 января Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации.