Минобороны России показало боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-СМ2»
Минобороны России показало удар по позициям ВСУ с помощью самоходных гаубиц «Мста-СМ2»
Москва, 13 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Расчеты модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» Вооруженных сил России поразили замаскированные позиции ВСУ и артиллерию киевского режима в зоне специальной военной операции, следует из видеозаписи, сделанной Министерством обороны РФ.
Как сообщили в РИА Новости со ссылкой на ведомство, на кадрах показаны боевые стрельбы расчетов Западного военного округа, которые сформированы из военнослужащих, призванных в рамках в частичной мобилизации.
Помимо залповых и одиночных выстрелов, Минобороны продемонстрировало, как российские военные с использованием беспилотников осуществляют контроль за поражением целей. Командир батареи самоходных гаубиц (позывной Кама) рассказал, что на «Мста-СМ2» применяются снаряды калибра 152 мм с различными типами взрывателя, которые определяются особенностями цели.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что российские артиллеристы применяют различные виды боеприпасов, включая высокоточные.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике и Запорожской области две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства Польши, а также гаубицу Д-30. 12 января Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации.