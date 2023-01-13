Вашингтон, 13 января, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО) было зарегистрировано в США. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 12 января офисом директора национальной разведки (ODNI) страны.

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

Уточняется, что по состоянию на 30 августа 2022 года было обнаружено в общей сложности 510 случаев появления неопознанных небесных аномалий или НЛО. При этом изначально отчёт включал 144 случая наблюдения НЛО, но после периода предварительной оценки отчёт дополнила информация о ещё 366 случаях.

Чаще всего о появлении НЛО сообщают пилоты ВМС и ВВС США. При этом в ODNI особо подчеркнули, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая столкновения военного самолёта ВС США с неопознанным летающим объектом.

Возрастание числа случаев наблюдения или упоминания НЛО в ODNI объяснили возрастанием понимания угроз, которые могут представлять для полётов различные аномалии. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что в военном ведомстве очень серьёзно относятся к информации о появлении НЛО и тщательно изучают каждое сообщение о таком факте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне на данный момент не располагают информацией, позволившей бы предположить посещение Земли инопланетянами.