Новый Орлеан, США, 13 января, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Красавица из российского города Оренбурга и обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Об этом 12 января сообщила пресс-служба конкурса.

Missrussia.ru Конкурс Мисс Россия 2019

22-летняя Анна Линникова представила на конкурсе в платье «Корона Российской империи». К платью прилагается накидка из шёлкового бархата. Наряд пошит на основе исторических одеяний российских императриц, его расшили жемчугом и полудрагоценными камнями. Всего наряд российской красавицы украшают 50 тысяч камней. Уникальное платье было создано модельерами в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

Всего в полуфинал вышли 16 самых красивых девушек со всего мира. Финал конкурса красоты состоится 14 января в Новом Орлеане в американском штате Луизиана. Как сказала сама Линникова, она рассчитывает получить корону главной красавицы планеты.