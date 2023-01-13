Москва, 13 января, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России с 2014 года возбудил 2406 уголовное дело против действий ВСУ, в том числе 1752 дела из-за обстрелов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил 12 января глава ведомства Александр Бастрыкин.

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Он также назвал цифры по потерпевшим и лицам, в отношении которых были открыты дела.

«По расследуемым делам признаны потерпевшими больше 120 тыс. жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Глава ведомства также отметил, что среди фигурантов уголовных дел числятся 115 лиц из состава командиров и руководства ВСУ, а также министерства обороны киевского режима. Бастрыкин добавил, что в результате преступных действий украинских картелей с 2014 года в Донбассе были убиты 4,9 тыс. человек, а 8,8 тыс. мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ за преследование военачальников ВС России — командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

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