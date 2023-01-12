Москва, 13 января, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и Киев представлял собой исключительно ни на что не влияющую работу на камеру ради нужной картинки. Такое заявление сделал 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, Бербок было совершенно всё равно, где она находится, что за разрушенные здания ей показывают, она не в курсе ни истории Харькова, ни Украины в целом. Также Захарова пояснила, что визит главы МИД Германии ни на что не влияет, поскольку все решения принимаются вместо неё, а о многих из этих решений Бербок даже не в курсе.

«Она не привезла ничего из того, что нельзя было обсудить между ними по их средствам связи. Это очевидно: это исключительно работа на камеру, это исключительно навязывание своей аудитории некой ментальной псевдологической цепочки, что они работают, что они что-то делают, все это идет с музыкой, с каким-то драматизмом», — указала Захарова.

Напомним, глава МИД Германии Бербок совершила необъявленный визит в Харьков 10 января по приглашению министра иностранных дел киевского режима Дмитрия Кулебы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что читатели немецкого издания Die Welt назвали визит Бербок в Харьков самопиаром и показухой.