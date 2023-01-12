Вашингтон, 13 января, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Губернатор штата Висконсин Тони Иверс по соображениям безопасности запретил использование на правительственных устройствах сервиса TikTok, сообщает 12 января Reuters.

Solen Feyissa TikTok

В дополнение к запрету принадлежащего Китаю TikTok Иверс заявил, что он запрещает использование продуктов ещё девяти компаний, включая Huawei, Hikvision, Tencent, ZTE и «Лаборатории Касперского».

«В цифровую эпоху защита технологий нашего государства и инфраструктуры кибербезопасности, а также защита цифровой конфиденциальности должны быть главным приоритетом для нас, как государства», — сказал губернатор.

Напомним, что призывы запретить TikTok на правительственных устройствах набрали обороты после того, как директор ФБР США Кристофер Рэй заявил в ноябре 2022 года, что использование китайского сервиса создаёт риски для национальной безопасности. Рэй подчеркнул угрозу того, что китайское правительство может использовать приложение для влияния на пользователей или контроля над их устройствами.

В декабре прошлого года президент Джо Байден подписал закон о государственном финансировании, который включал запрет федеральным служащим использовать или скачивать TikTok на правительственных устройствах.